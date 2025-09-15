Incendio en Viru Viru: bomberos trabajan en enfriamiento y evaluación de daños

Un incendio registrado la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional de Viru Viru generó alarma entre los viajeros y personal de la terminal aérea. Unidades de bomberos se movilizaron de manera precoz, luego de que se reportaran llamas en el área de comidas.

El incidente fue reportado alrededor de las 6:00 de la mañana, momento en que se activaron los protocolos de emergencia. Bomberos del municipio de Warnes, así como unidades del propio aeropuerto y de la Policía Boliviana, acudieron al lugar para iniciar las labores de sofocación y enfriamiento.

“Cuando llegamos había humo y llamas que amenazaban con propagarse hacia otras áreas. Se está trabajando para enfriar las tuberías del sistema de ventilación, ya que aún se detecta fuego en algunos puntos internos”, informó el suboficial de bomberos, Toletino Vargas, durante un contacto en vivo con el Programa El Mañanero.

Como medida de precaución, todo el personal fue evacuado, tanto de la planta baja como de la planta alta del aeropuerto. También se restringió el ingreso de pasajeros y visitantes a las instalaciones mientras se desarrollaban las labores de control del fuego.

“El aeropuerto es una infraestructura compleja, con muchas tuberías conectadas a las casetas de servicio. En este momento no podemos declarar completamente controlada la situación, pero estamos en proceso de enfriamiento”, agregó.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas heridas a causa del incendio. El área afectada permanece acordonada y bajo evaluación técnica para determinar el alcance de los daños.

Los bomberos señalaron que aún no se conoce con certeza el origen del fuego, por lo que se ha iniciado una investigación para establecer las causas del incidente.

Si bien los vuelos no fueron oficialmente suspendidos de forma general, el ingreso de pasajeros fue temporalmente restringido, lo que podría haber afectado el cronograma de algunos vuelos nacionales e internacionales.

