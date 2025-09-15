Largas filas en el Hospital de Niños ante el anuncio de paro médico

Padres de familia, muchos acompañados de sus hijos enfermos, formaron largas filas desde la tarde del domingo en puertas del Hospital de Niños Mario Ortiz, buscando obtener una ficha para atención médica antes de que inicie un paro anunciado por el sector salud.

La movilización de los trabajadores en salud, prevista para este martes, ha generado preocupación e incertidumbre entre los pacientes, especialmente aquellos que requieren atención especializada.

La medida de protesta responde a la exigencia del pago de un bono por vacunación, demanda que ha mantenido en conflicto a los trabajadores del área desde hace varias semanas.

“Estamos aquí desde ayer, hemos dormido en la acera solo para conseguir una ficha”, relató una madre. “Es lamentable que tengamos que hacer esto cada vez que anuncian un paro. Tenemos hijos enfermos que necesitan atención urgente”, añadió.

Otra madre compartió que su hija necesita atención en cardiología y que llegó al lugar desde las 6:30 de la tarde del día anterior. “Es muy triste lo que vivimos. Los más afectados son los niños. Pedimos a las autoridades que resuelvan esto ya, no podemos seguir así”, expresó.

Los padres de familia se organizaron con listas para mantener el orden en la fila. Según el último conteo realizado por los mismos pacientes, había al menos 115 personas esperando por una ficha para distintas especialidades.

“Queremos atención para nuestros hijos, no es justo que siempre paguemos nosotros por estos conflictos. Pedimos una solución definitiva”, fue el clamor de otra persona.

