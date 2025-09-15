Tras el sorteo público de jurados electorales que se realizará este viernes 19 de septiembre por los Tribunales Electorales Departamentales (TED), el Órgano Electoral Plurinacional publicará la lista completa de ciudadanos seleccionados para administrar las mesas de sufragio en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 19 de octubre.

Para que la ciudadanía pueda verificar si ha sido seleccionada para esta importante labor, se ha establecido un mecanismo de consulta claro y accesible. A partir de este sábado 20 de septiembre, la nómina completa de los jurados de mesa estará disponible en dos canales principales:

Medios Impresos: La lista será publicada en los periódicos de circulación nacional, facilitando el acceso a aquellos ciudadanos que prefieren la consulta tradicional. Portal del Órgano Electoral: La nómina oficial también estará disponible en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional. Se invita a los ciudadanos a visitar el sitio para una consulta rápida y directa en yoparticipo.oep.org.bo

Plazo para presentación de excusas

Una vez que la lista sea publicada, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como jurados tendrán un plazo de ocho días para presentar sus excusas, en caso de que tengan una razón válida para no poder ejercer esta función. El periodo para la presentación de excusas se extiende desde el sábado 20 de septiembre hasta el domingo 28 de septiembre.

Capacitación y Cómputo Final

Los ciudadanos que no presenten excusas y, por tanto, confirmen su participación, deberán asistir a las capacitaciones que se llevarán a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 19 de octubre. Esta preparación es crucial para asegurar que la jornada electoral se desarrolle de manera ordenada y transparente.

Finalmente, una vez concluida la votación, el cómputo y proclamación de resultados departamentales se realizará del 19 al 26 de octubre, mientras que el cómputo nacional y la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta presidencial se efectuará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

