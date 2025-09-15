(VIDEO): Velan en Oruro los restos del bombero que falleció tras la grave explosión en Santa Cruz

Este domingo el cuerpo sin vida del sargento Abel Chillca, bombero que falleció tras la grave explosión en un silo de una empresa maderera del Parque Industrial, en la zona del Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, fue trasladado a la ciudad de Oruro.

El cuerpo del bombero fue trasladado del departamento de Santa Cruz hasta Oruro, donde fue recibido por sus familiares, quienes expresaban su dolor por la irreparable pérdida.

Familiares, amigos y colegas esperaron el cuerpo en el Casco de la ciudad de Oruro y en una caravana llegó hasta dependencias de Bomberos Calama donde será velado.

El sargento Abel Chillca resultó gravemente herido tras la grave explosión en un silo de una empresa maderera del Parque Industrial, en la zona del Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra. Imágenes desgarradoras muestran el preciso momento en que él fue afectado con la explosión, desde entonces permanecía internado, sin embargo, pese a la atención médica, falleció por su grave estado de salud.

Otros tres bomberos resultaron heridos mientras trabajaban en el enfriamiento de un cilindro de aproximadamente 30 metros de altura cargado con aserrín.

