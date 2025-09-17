Gumucio Litigation fortalece su presencia en Bolivia con modernas instalaciones

Con la inauguración de sus nuevas oficinas en el piso 22 del Green Tower, el edificio más alto de Santa Cruz, la firma Gumucio Litigation Corporate marca un nuevo capítulo en su crecimiento y posicionamiento dentro del ámbito jurídico boliviano.

Desde su fundación en 2013, el despacho ha logrado consolidarse como una de las firmas legales corporativas más sólidas y dinámicas del país.

En un evento que reunió a profesionales del derecho, empresarios y representantes del sector corporativo, Daniel Gumucio, abogado y socio fundador del estudio, destacó la importancia de este logro, no solo como una expansión física, sino como una reafirmación del compromiso con la excelencia jurídica y el servicio al cliente.

“Hoy más allá de inaugurar nuevas oficinas, esto viene a marcar un antes y un después. También a consolidar un sueño que comenzó hace aproximadamente 11 años atrás, cuando fundé el estudio jurídico desde cero”, expresó Gumucio.

La firma, que comenzó como un proyecto individual, hoy cuenta con un equipo de 37 profesionales y presencia en otras ciudades como Cochabamba, con planes de expansión hacia La Paz y proyecciones a nivel internacional.

“Todos los socios somos nacidos en Santa Cruz de la Sierra, y por eso nuestra casa matriz está aquí. Pero también tenemos la mirada puesta en otros mercados, dentro y fuera del país”, explicó el fundador.

El nuevo espacio, ubicado en el corazón del centro empresarial de Equipetrol, ha sido diseñado para transmitir seguridad, profesionalismo y confianza.

“Las oficinas están pensadas para que el cliente se sienta cómodo, pueda relajarse, y así compartir mejor sus problemas. Eso nos permite trabajar con más claridad en las soluciones”, afirmó Julio César Landivar, abogado. Además, enfatizó que el estudio se basa en tres pilares clave: prevenir los problemas, enfrentarlos con firmeza, y prepararse para evitarlos en el futuro.

Gumucio Litigation Corporate se define hoy como una firma full service, con especialidades que abarcan desde el derecho societario, comercial y tributario, hasta el penal, agrario, ambiental, laboral, administrativo y de seguridad social. Esta diversidad permite a la firma posicionarse como un aliado estratégico para empresas y clientes que buscan soluciones legales integrales.

Mira la programación en Red Uno Play