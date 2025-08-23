“Uno salió ayer de Palmasola”: víctima relata cómo capturó a asaltantes que le robaron en un micro

El joven explicó que los asaltantes lo amenazaron con un estilete y que incluso intentaron cortarle el cuello.
23/08/2025
La noche del viernes, un joven fue víctima de un intento de asalto en un micro mientras se dirigía a su domicilio desde el trabajo. Dos antisociales subieron al vehículo como pasajeros y, tras arrebatarle su celular y billetera, intentaron huir.
Según relató la víctima, “me asaltaron en el micro y me intentaron asesinar los delincuentes. Gracias a los vecinos y a la Policía los capturamos y uno de los asaltantes había salido ayer de Palmasola”.
El joven explicó que los asaltantes lo amenazaron con un estilete y que incluso intentaron cortarle el cuello mientras huían.
El acto heroico de la víctima y la rápida intervención de los vecinos y la Policía evitaron que el hecho derivara en una tragedia. La víctima, visiblemente afectada, confesó que temió por su vida y que esta experiencia fue especialmente aterradora, ya que era la primera vez que pasaba por una situación similar. Finalmente, logró recuperar su celular y su billetera.
