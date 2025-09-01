¡Hoy en La Gran Batalla! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche en el escenario

Cinco equipos se presentan esta noche en el principal programa de imitación y entretenimiento del país.
01/09/2025 19:22
Arranca una nueva semana de competencia en 'La Gran Batalla'. Esta noche, cinco equipos subirán al escenario con el objetivo de mantenerse en carrera y evitar la eliminación.
Esta noche en el escenario:
Al inicio del programa en vivo, se dará a conocer la dinámica de la semana y el mecanismo de nominación rumbo a la siguiente gala de eliminación.
En la primera semana, público y jurado decidieron qué equipos obtenían inmunidad y cuáles pasaban a nominación. De los cuatro grupos nominados, Evolution Team, liderado por Nimeyra Flores, fue el primero en quedar fuera de la competencia.
No te pierdas los detalles del programa y sigue de cerca las actividades de los famosos y sus academias de baile. Conéctate a nuestra señal desde las 20:45.
