¡Hoy en La Gran Batalla! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche en el escenario

Arranca una nueva semana de competencia en 'La Gran Batalla'. Esta noche, cinco equipos subirán al escenario con el objetivo de mantenerse en carrera y evitar la eliminación.

Esta noche en el escenario:

LUZ LOPEZ Y LA ACADEMIA THE HOOLIGANS

JUANDY Y LA ACADEMIA LEGACY

EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA POWER DANCE

SUSANA RIVERO Y LA ACADEMIA LA FÁBRICA

RONALD VALVERDE Y LA ACADEMIA ROYALTY CREW

Al inicio del programa en vivo, se dará a conocer la dinámica de la semana y el mecanismo de nominación rumbo a la siguiente gala de eliminación.

En la primera semana, público y jurado decidieron qué equipos obtenían inmunidad y cuáles pasaban a nominación. De los cuatro grupos nominados, Evolution Team, liderado por Nimeyra Flores, fue el primero en quedar fuera de la competencia.

No te pierdas los detalles del programa y sigue de cerca las actividades de los famosos y sus academias de baile. Conéctate a nuestra señal desde las 20:45.

