La gran batalla

¡Hoy en La Gran Batalla! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche en el escenario

Cinco equipos se presentan esta noche en el principal programa de imitación y entretenimiento del país. 

Silvia Sanchez

01/09/2025 19:22

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Arranca una nueva semana de competencia en 'La Gran Batalla'. Esta noche, cinco equipos subirán al escenario con el objetivo de mantenerse en carrera y evitar la eliminación.

Esta noche en el escenario:

  • LUZ LOPEZ Y LA ACADEMIA THE HOOLIGANS
  • JUANDY Y LA ACADEMIA LEGACY
  • EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA POWER DANCE
  • SUSANA RIVERO Y LA ACADEMIA LA FÁBRICA
  • RONALD VALVERDE Y LA ACADEMIA ROYALTY CREW

Al inicio del programa en vivo, se dará a conocer la dinámica de la semana y el mecanismo de nominación rumbo a la siguiente gala de eliminación.

En la primera semana, público y jurado decidieron qué equipos obtenían inmunidad y cuáles pasaban a nominación. De los cuatro grupos nominados, Evolution Team, liderado por Nimeyra Flores, fue el primero en quedar fuera de la competencia.

No te pierdas los detalles del programa y sigue de cerca las actividades de los famosos y sus academias de baile. Conéctate a nuestra señal desde las 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

