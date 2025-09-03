“Demon Slayer: Castillo Infinito” amenaza con destronar a Titanic en taquilla

Todos recordamos a Titanic como una de las películas más icónicas de la historia del cine. La obra maestra de James Cameron no solo conquistó corazones con su historia de tragedia y romance, sino que también rompió récords de taquilla en todo el mundo. En Japón, incluso, se mantuvo entre las tres películas más taquilleras durante más de dos décadas… hasta que llegó Demon Slayer: Castillo Infinito.

Desde 1997, Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se mantuvo en el podio de lo más visto en cines japoneses. Fue desplazada del primer lugar por Demon Slayer: Mugen Train y El viaje de Chihiro, pero aún conservaba el tercer puesto… hasta que finalmente este año desapareció del ranking.

Ahora, Castillo Infinito lleva 38 días consecutivos en cartelera, tiempo suficiente para recaudar 28.08 millones de yenes y atraer a casi 20 millones de espectadores ansiosos por acompañar a Tanjiro Kamado en su enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji. Una cifra que supera los 27.77 millones de yenes que Titanic logró en su tiempo en la pantalla grande.

Este hito confirma que Kimetsu no Yaiba se ha convertido en una de las franquicias más queridas en Japón, donde los primeros puestos de taquilla ahora están completamente dominados por el anime. Desde su adaptación en 2019, la historia creada por Koyoharu Gotouge ha encendido las redes sociales con debates sobre “la mejor pelea” de la trama y elogios constantes a la impecable animación de Ufotable.

Además de la taquilla, Demon Slayer ha inspirado toda una corriente de arte y creatividad, rompiendo récords incluso en este campo. Fuera de Japón, su popularidad no deja de crecer: en Corea del Sur arrasa pese a la polémica, y en México, cintas como Mugen Train y To the Hashira Training han logrado una recepción excepcional, acercando a la saga a convertirse en la primera película de anime en el top 10 de la taquilla nacional.

Demon Slayer: Castillo Infinito llegará oficialmente a salas de cine el 11 de septiembre, aunque algunos afortunados podrán disfrutar del estreno anticipado y la alfombra roja el 7 de septiembre. La fiebre del anime no parece tener límites y, si los números siguen así, podría poner a Titanic en un segundo plano, al menos en Japón.

