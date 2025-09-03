Carlos Dabdoub: “Santa Cruz necesita ejemplos de líderes como Percy Fernández”

Carlos Dabdoub, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, recordó en el programa Que No Me Pierda, con afecto y admiración a Percy Fernández Añez, exalcalde cruceño y figura emblemática del movimiento autonomista, quien falleció el pasado 1 de septiembre a los 86 años.

“Yo lo conocí a Percy en las calles del carnaval en los años 70, cuando estudiábamos fuera del país. Santa Cruz era una ciudad pequeña y nos encontrábamos en las calles, todos éramos amigos”, relató Dabdoub. Percy, quien formaba parte de la comparsa ‘Aribibis’, era ya entonces un hombre alegre y carismático, según recuerda el exlíder cívico.

El exlíder cívico recordó que fue en 1983 cuando Fernández empezó a predicar la descentralización, redescubriendo en la Constitución una clave para el desarrollo de Santa Cruz. “Recuerdo que iba institución por institución diciendo que ahí estaba el futuro de Santa Cruz. Fue durante su gestión en el Comité Cívico que se elaboró el primer proyecto de ley de descentralización. Ahí lo conocí más de fondo y confirmé que era un hombre visionario”.

Dabdoub también destacó el impacto que tuvo la experiencia de estudiar fuera del país para muchos jóvenes cruceños de los años 60, como Percy. “Al estar afuera uno empieza a soñar con una ciudad moderna, con adelantos. Ese sueño Percy lo hizo realidad”, señaló, convencido de que Fernández se debió sentir realizado por las huellas que dejó en todos los campos en los que actuó.

Dabdoub expresó la necesidad de mantener vivo el legado de Percy Fernández como ejemplo para las nuevas generaciones.

“Hay que recordarlo no para nosotros, sino para los que vienen. Santa Cruz necesita ejemplos de liderazgo auténtico. Percy fue un hombre transparente, que sabía hablarle al pueblo con el lenguaje del cruceño y con un mensaje claro”, destacó. “Una buena forma para recordarlo sería escribir su historia. Dentro de 10 años, vamos a necesitar elementos que eleven la autoestima de los cruceños”.

“Un monumento a Percy bien se lo merece”, agregó Dabdoub con firmeza.

