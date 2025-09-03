Santa Cruz despide a Percy Fernández: Se desarrolla el velorio en la Catedral

Este miércoles, Santa Cruz despide a una de las figuras más importantes de su historia. El exalcalde Percy Fernández falleció el lunes, a los 86 años, dejando un gran legado a la ciudad.

El velorio se realizó en el salón Las Misiones, ubicado en el segundo anillo de la Av. Canal Cotoca, donde, desde la pasada jornada, cientos de vecinos, autoridades y exfuncionarios municipales se dieron cita.

Llegada a la Catedral

Después de las 12 del mediodía el féretro de Percy ingresó a la Catedral Metropolitana. Monseñor René Leigue dio unas palabras de recibimiento a los presentes. Luego, se produjo una ovación con aplausos en memoria del exalcalde.

Posteriormente, comenzaron los rezos para seguir acompañando el velatorio hasta la misa de cuerpo presente, programada para las 15 horas. Se espera una masiva asistencia de los vecinos y vecinas.

Una fila se formó y los asistentes van pasando al lado del féretro, lo tocan, incluso lo abrazan y se persignan.

Al lugar también llegó Angélica Sosa, quien le deseó "un buen viaje" a Percy. "Lo quiero mucho donde esté y Santa Cruz seguirá adelante. Fue el mejor y el ejemplo que nos dio perdurará por siempre en los vecinos y vecinas", afirmó.

Inicio del recorrido

Poco antes del mediodía, el carro fúnebre con el féretro del exburgomaestre partió hacia la plaza principal 24 de septiembre. El operativo incluyó un gran despliegue de la Policía y la Alcaldía. Familiares, amigos, exfuncionarios, autoridades y vecinos de diferentes barrios participan del recorrido.

El cortejo fúnebre recorrerá la calle Charcas hasta el primer anillo e ingresará a la plaza por la calle Libertad. Las calles René Moreno, Sucre y 24 de septiembre fueron cerradas al tráfico vehicular para permitir el paso de la población que se sume el velorio.

Un vecino, vestido totalmente de blanco y con sombrero de sao, el típico camba, encabeza el recorrido. Manejando una bicicleta y con la bandera en alto, el hombre representa el Santa Cruz que Percy tanto lo enorgullecía.

En el recorrido se observa crespones negros en las puertas de los negocios. Además, los ciudadanos esperaron el paso del cortejo parados en las aceras, sacando fotos, filmando, algunos incluso quisieron tocar el carro fúnebre. Las familias expresaron su cariño.

