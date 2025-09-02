El dólar paralelo se encuentra por debajo de Bs 12, este martes 2 de septiembre

Según datos emitidos este martes 2 de septiembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio menor a Bs 12, a la venta la cotización es de 11.26 (BOB), y un precio de compra de 11.71 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada del lunes sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 11.45 (BOB), y para la venta registraba 13.50 (BOB).

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, respecto al dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, este cotiza este martes una visible variación, ya que a la compra se registra en 11.71 (BOB), y 11.57 (BOB), para la venta.

El analista económico Gonzalo Chávez, señaló a Red Uno el pasado jueves, que este hecho se debe a que el Estado dejó de invertir en dicho mercado, además existe una calma coyuntural, después de las elecciones.

Recordemos que el mercado paralelo del dólar, registró un retroceso notable, ya que la divisa llegó a registrarse en el mes de mayo hasta en 20.00 bolivianos, según portales virtuales.

Mira la programación en Red Uno Play