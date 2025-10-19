Fernando Del Rincón: “Es alentador ver a Bolivia retomando el camino democrático"

La cobertura internacional del balotaje en Bolivia ha llegado con miradas atentas y análisis profundos. Fernando del Rincón, reconocido periodista de CNN, compartió con la Red Uno sus impresiones tras recorrer las calles del país y dialogar con ciudadanos sobre la coyuntura política y económica que atraviesa Bolivia.

Del Rincón destacó el afecto y la cordialidad con la que ha sido recibido por la población, pero también resaltó la preocupación generalizada que percibe entre los bolivianos.

“El país está en una situación muy complicada, con múltiples factores que presionan a la ciudadanía de manera muy intensa,” explicó. “La gente está enfrentando problemas económicos graves, desde una inflación que ha llegado a cifras de dos dígitos, la escasez y el alto costo del combustible, hasta un crecimiento económico negativo, con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) que se estima en un 2.4%,” detalló el periodista.

Ante este panorama, Fernando del Rincón observó que, pese a las dificultades, la población mantiene la esperanza de que la nueva autoridad que resulte electa en el balotaje pueda enfrentar estos retos.

“Quisiera aprovechar este espacio para decirles a los bolivianos que ninguna administración presidencial, ni en Bolivia ni en ningún otro país, puede lograr una transformación instantánea,” advirtió. “Es fundamental que se otorgue tiempo y paciencia al gobierno entrante, para que pueda implementar las reformas necesarias y que la población no juzgue prematuramente su desempeño,” agregó.

En otro ámbito, Del Rincón subrayó la importancia del proceso democrático que se está consolidando en Bolivia, con un Tribunal Supremo Electoral renovado y enfocado en la transparencia. Señaló que esta elección es una oportunidad clave para que el TSE demuestre su independencia y fortalezca la confianza ciudadana, tras años marcados por denuncias de fraude electoral.

“Es alentador ver que Bolivia está retomando el camino democrático y fortaleciendo sus instituciones,” afirmó. “El Tribunal Supremo Electoral (TSE), renovado y con un perfil independiente, está enfrentando esta elección con mucha transparencia y profesionalismo,” subrayó.

Finalmente, el presentador destacó que este balotaje no solo es una contienda política, sino un paso decisivo para que Bolivia continúe su senda hacia la democracia plena.

