¡Todo listo! 7.5 millones de bolivianos convocados para votar este domingo

El Vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que el Órgano Electoral Plurinacional ha ultimado los detalles logísticos y tecnológicos para la jornada de votación de este domingo.

Según Ávila, el centro de monitoreo está equipado con tecnología que permite el seguimiento en tiempo real de los nueve departamentos del país, desde la apertura de mesas hasta la entrega de maletas electorales a los jurados.

“Este sistema nos permitirá supervisar la asistencia de los jurados y el desarrollo del proceso electoral con total transparencia,” afirmó.

El operativo iniciará formalmente a las 7:00 de la mañana, mientras que los jurados deben presentarse en los recintos electorales desde las 6:00 am. Se espera la participación de aproximadamente 7.5 millones de bolivianos que podrán emitir su voto desde las 8:00 am.

El Vocal Ávila hizo un llamado a la ciudadanía para que "vivan la democracia", exhortando a asistir temprano a las urnas y ejercer su voto.

"Que asistan muy temprano a las urnas, ejerciten su voto y después 4 de la tarde pueden estar presentes en los escrutinios y cómputos de los resultados. Los ciudadanos, en realidad, pueden sacarle una fotografía al acta, que eso después puede ser verificada en los sistemas de cómputo," señaló Ávila.

Uso de Celulares: Aún Pendiente de Definición

Al ser consultado sobre la posibilidad de ingresar a los recintos electorales con teléfonos celulares, un tema que generó especulación, el Vocal Ávila indicó que aún se está "esperando la determinación de la Sala al respecto," por lo que el pronunciamiento institucional sobre esta medida está pendiente.

