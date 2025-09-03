TEMAS DE HOY:
robo casa Marcelo Freitas da Silva Vehículo robado

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Abogado dice que deportación de Arturo Murillo aún no es oficial

Por el momento, desde el Gobierno boliviano no se emitió una versión oficial sobre la posible deportación de Murillo.

Hans Franco

03/09/2025 10:43

Foto: Abogado dice que deportación de Arturo Murillo aún no es oficial
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, podría ser deportado a Bolivia tras una decisión adoptada por un juez de migración en Estados Unidos; sin embargo, la información todavía no fue confirmada de manera oficial, aclaró este miércoles el abogado y activista estadounidense Thomas Becker.

“Esta información es informal por una fuente que tengo y es importante enfatizar que no se ha publicado algo todavía, no es una decisión oficial. Por eso, cualquier cosa puede pasar”, señaló Becker a la Red Uno.

El jurista explicó que la determinación judicial podría ejecutarse “muy pronto”, aunque advirtió que existen instancias que podrían modificar el rumbo de este proceso. “No quiero crear expectativas porque siempre hay la posibilidad de que, por ejemplo, el Departamento de Estado u otros puedan cambiar esta decisión, pero el juez decidió que iba a deportar a Bolivia”, insistió.

Por el momento, desde el Gobierno boliviano no se emitió una versión oficial sobre la posible deportación de Murillo.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD