Abogado dice que deportación de Arturo Murillo aún no es oficial

03/09/2025 10:43
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, podría ser deportado a Bolivia tras una decisión adoptada por un juez de migración en Estados Unidos; sin embargo, la información todavía no fue confirmada de manera oficial, aclaró este miércoles el abogado y activista estadounidense Thomas Becker.
“Esta información es informal por una fuente que tengo y es importante enfatizar que no se ha publicado algo todavía, no es una decisión oficial. Por eso, cualquier cosa puede pasar”, señaló Becker a la Red Uno.
El jurista explicó que la determinación judicial podría ejecutarse “muy pronto”, aunque advirtió que existen instancias que podrían modificar el rumbo de este proceso. “No quiero crear expectativas porque siempre hay la posibilidad de que, por ejemplo, el Departamento de Estado u otros puedan cambiar esta decisión, pero el juez decidió que iba a deportar a Bolivia”, insistió.
Por el momento, desde el Gobierno boliviano no se emitió una versión oficial sobre la posible deportación de Murillo.
