Trump ordena que banderas ondeen a media asta por muerte de Charlie Kirk

La mañana de este miércoles 10 de septiembre, el activista conservador, Charlie Kirk, murió tras haber sido baleado durante una conferencia celebrada en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utha en Orem, Utha, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de confirmar el fallecimiento ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta el domingo en su honor.

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero compatriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos se bajen a media asta hasta el domingo por la noche a las 6 pm”, escribió Donald Trump en su red social.

Charlie Kirk, quién tan solo tenía 31 años de edad y era director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, se encontraba ofreciendo una charla en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utha la mañana de este miércoles 10 de septiembre cuando recibió un impacto de bala en el cuello, el impactante momento quedó registrado en video y difundido en redes sociales, por lo que las fuertes imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos.

Tras el atentado Charlie Kirk fue trasladado a un hospital cercano donde fue atendido en el área de cuidados intensivos, sin embargo, debido a la gravedad de la herida sufrida en la zona del cuello, murió minutos más tarde. Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó la fatal noticia.

Mira la programación en Red Uno Play