UMSA solicita incorporación de politólogos en selección de vocales del TSE

La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a través de un comunicado presentó este miércoles una solicitud formal a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, con el fin de que se incorpore a profesionales en Ciencia Política dentro del proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El planteamiento fue remitido por el director de la carrera, M.Sc. Armando Fariñas Olimps, quien resaltó que la participación de politólogos en el TSE fortalecerá los criterios de selección, aportando conocimientos teóricos, técnicos y prácticos en el ámbito de los sistemas electorales, la democracia, los partidos políticos, la representación y la gobernabilidad.

“Se disponga la incorporación de al menos dos vocales que sean profesionales en Ciencia Política. Esta medida se fundamenta en que los politólogos en su formación y especialización profesional cuentan con competencias teóricas, técnicas y prácticas para planificar, organizar, administrar y gestionar con solvencia los sistemas electorales”, señala el documento.

Asimismo, la UMSA subraya que la incorporación de politólogos garantizará un enfoque multidisciplinario en la toma de decisiones y contribuirá a la construcción de un Tribunal Supremo Electoral con mayor solvencia técnica y legitimidad.

La solicitud se enmarca en el tratamiento del Proyecto de Ley N° 213/2024-2025, que regula la selección, elección y designación de vocales del TSE, actualmente en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Mire el comunicado de la UMSA:

Mira la programación en Red Uno Play