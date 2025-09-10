Encuentro por la Democracia: candidatos acuerdan evitar guerra sucia en segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante este miércoles en la ciudad de Santa Cruz el encuentro denominado “Acuerdo por la Democracia”, que reunió a los binomios presidenciales que participarán en la segunda vuelta electoral. La iniciativa busca garantizar que el proceso se desarrolle en un clima de respeto, transparencia y convivencia política.

Durante el acto, los candidatos Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, suscribieron un documento que contempla nueve puntos para encarar la segunda vuelta:

El punto 5 señala: “las organizaciones políticas, sus candidatos y militancia, se comprometen a participar de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025 dentro del marco legal y reglamentario, evitando incurrir en campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia, promoviendo en su lugar la difusión de sus planes de gobierno en el marco de una campaña respetuosa, informativa y equilibrada”, señala el documento.

Asimismo, establece que los debates electorales se realizarán el domingo 5 de octubre para los candidatos a la vicepresidencia y el domingo 12 de octubre para los candidatos a la presidencia. El lugar, la metodología serán determinados por el TSE.

Otro de los puntos del acuerdo señala que las organizaciones políticas, PDC y Libre se comprometen a respetar los resultados de votación de la segunda vuelta electoral.

También los candidatos firmantes del acuerdo, ratifican su confianza en el Padrón Electoral Biométrico y se valora positivamente el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE).

El documento fue firmado por los candidatos, Jorge Quiroga, Juan Pablo Velasco, Rodrigo Paz, los delegados de las dos organizaciones políticas y seis vocales del Tribunal Supremo Electoral, excepto el vocal Oscar Hassenteufel que no participó del encuentro.

