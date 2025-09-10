Cámara de Diputados debatirá diferimiento de créditos y el informe del caso Botrading

La Cámara de Diputados sesionará este jueves a partir de las 09:00 horas en la 159ª Sesión Ordinaria, con un orden del día que incluye el tratamiento de proyectos de ley relacionados a la economía familiar por el diferimiento de créditos, además del informe de la comisión de investigación de la empresa Botrading que importa combustibles.

Entre los puntos destacados figura el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025, que establece la suspensión temporal de embargos y la ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social, así como el diferimiento de créditos otorgados para vivienda social y para unidades económicas de tamaño micro y pequeña. Esta normativa busca brindar un alivio financiero a miles de familias bolivianas y a sectores productivos afectados por la coyuntura económica.

Asimismo, se presentará el Informe Conclusivo ALP/CD/C.E.I. Nº 001/2024-2025 de la Comisión Especial de Investigación sobre el caso Botrading, referido a presuntas irregularidades en el suministro a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de diésel, gasolina y crudo de petróleo adquiridos a través de la subsidiaria. El documento recoge las investigaciones sobre responsabilidades en la contratación y ejecución de estos procesos.

El orden del día también contempla la consideración del Presupuesto Plurianual 2026-2030 y del Plan Operativo Anual 2026 de la Cámara de Diputados, además de otros proyectos de ley orientados al desarrollo productivo y social del país.

Mire la convocatoria a la sesión:

Mira la programación en Red Uno Play