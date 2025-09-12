Empresarios lamentan cancelación de la final Sudamericana: “Hoteles ya estaban con reservas vendidas”

Jorge Baldivieso, miembro del directorio del Bureau de eventos de Santa Cruz, lamentó que la Conmebol haya cancelado la realización de la Final Única por la Sudamericana en Santa Cruz, porque esto no solo causó perjuicios a nivel futbolístico, sino que, también los hoteles se vieron perjudicados, puesto que, prácticamente se tenía todas las reservas vendidas.

“La parte empresarial sí buscó e hizo acercamientos con todas las partes involucradas para brindar el apoyo para que el evento salga”, afirmó Baldivieso quien destacó que este tipo de actividad es visto por más de 5.000 millones de personas en el mundo de más de 160 países.

Al ser la cuarta final más grande del mundo y la segunda en Sudamérica, Baldivieso señaló en Que No me Pierda (QNMP) que los hoteles ya contaban con reservas, además de que los negocios como restaurantes y otro tipo de infraestructuras se encontraban invirtiendo dinero para ampliar y mejorar su infraestructura para recibir a los visitantes.

“Santa Cruz tiene aproximadamente unas 1.300 camas disponibles y prácticamente todas las reservas de hoteles ya estaban vendidas, sin mencionar a los operadores de eventos que ya se encontraban contratados y todos empujábamos para que salga adelante”, lamentó el representante de Bureau de eventos de Santa Cruz.

