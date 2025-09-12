“Los contratos estaban, solo faltaba la firma del gobernador”, afirma Aguilera ante críticas por el Tahuichi

En una entrevista a Que No Me Pierda (QNMP), el vicegobernador señaló que, tras la pérdida de la Sede Final por la Sudamericana, la imagen de Bolivia y del departamento quedó “lastimada” al igual que la ilusión de la gente. Mario Aguilera, indicó que faltó compromiso por parte de algunas autoridades y que ahora, solo tratan de "echarle el perro muerto a otro", por lo que aseguró que los tiempos, aunque eran ajustados, daban para concluir las remodelaciones del estado Ramón Tahuichi Aguilera y los contratos para generar los ingresos estaban listos pero no fueron firmados por el gobernador.

“Se presentaron algunas situaciones por falta de gestión, de compromiso y ahora, lamentablemente, tratan de echarle el perro muerto a otro, de echarle la culpa a otro”, lamentó Aguilera.

La autoridad explicó que, cuando él todavía fungía como gobernador en ejercicio se sostuvo reuniones con la Federación Boliviana de Fútbol y Arena (empresa certificadora de estadios) donde se aseguró que Santa Cruz continuaba siendo la sede.

“Daban los tiempos, el cronograma era ajustado, pero daba el tiempo; ahora dos semanas después, dan la noticia que se perdió la final. En realidad, no se tenía certidumbre de que estaban los recursos para cumplir con la obra, sin embargo, los recursos están y el modelo concesionario está en detalle, y hoy estaban llegando las luminarias”, señaló.

Modelo concesionario para acceder a recursos

“El modelo concesionario en base a la iniciativa privada que desarrollamos funciona. Lo que la Gobernación tenia que hacer era suplir, con el modelo concesionarios sin que le cueste un peso para el presupuesto 2025 y 2026. El Tahuichi pude generar recursos suficientes para sus mejoras”, explicó el vicegobernador.

Por último, Aguilera ratificó que, todos los contratos de patrocinios que se tenían listos, debieron ser firmados por el gobernador.

