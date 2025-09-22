Día de familia en Expocruz: las primeras mil personas vestidas con el traje típico cruceño ingresarán gratis

Este lunes 22 de septiembre, en Expocruz se celebra el Día de la Familia, y una de las promociones consiste en impulsarán las tradiciones de Santa Cruz, las primeras mil personas que lleguen a la feria con el traje típico cruceño, podrán ingresar de manera gratuita.

La hora Expocruz de celebración se realiza entre las 17:00 y 18:00, tiempo en el cual, los visitantes podrán formar parte de diversas promociones, entre ellas, los niños menores de 12 años, tienen ingreso libre.

“Hoy es un día especial en Expocruz y hacemos una invitación a las familias, menores de 12 años ingresan sin costo, tenemos también la hora Expocruz de 5 a 6 de la tarde, todos los adultos podrán adquirir su entrada a 40 bolivianos”, explicó Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz.

Esto forma parte de la celebración por el Aniversario de Santa Cruz, con el objetivo de rescatar nuestras tradiciones, en este caso la vestimenta del tipoy, camisa blanca y sombrero de saó.

Reyes de la Tradición en el stand de Red Uno

Este lunes, también se realiza en Expocruz el concurso “Reyes de la Tradición", impulsado por Red Uno de Bolivia, que convoca a la población a visitar su stand desde las 18:00 vestidos con el tradicional blanco y sombrero de saó para varones y tipoy para las mujeres. Los ganadores obtendrán un premio en efectivo.

Mira la programación en Red Uno Play