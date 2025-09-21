Luces, música, ofertas y novedades, Expocruz cautiva a visitantes en su segundo día

El sector pecuario y el sector automotriz son los espacios más visitados por la población que este fin de semana se dio cita a la feria más grande y representativa de la región. La Expocruz 2025 en su versión 49 promete 10 noches de diversión, novedades y grandes oportunidades de negocios para visitantes y emprendedores.

Desde tempranas horas, familias enteras se congregaron en las diferentes boleterías de la Expocruz para poder ingresar durante la ‘Hora Expocruz’, de 17:00 a 18:00 horas, pagando sólo Bs 40 la entrada para mayores.

Poco a poco las calles se fueron llenando, siendo el sector pecuario el preferido por los niños, que aprovecharon para interactuar con los animales.

El sector automotriz recibió un sinfín de visitas de personas que, mientras consultaban precios y financiamientos, posaban junto a las movilidades último modelos que se exhiben en la muestra.

Este año, la Feria Internacional de Santa Cruz busca reunir a más de 450.000 visitantes y más de 2.200 marcas expositoras, con la participación de 34 delegaciones internacionales, con la novedad de un pabellón completo de China, además de la presencia destacada de Japón e India. Asimismo, el sector pecuario mostrará lo mejor de la genética boliviana reconocida a nivel mundial, con más de 1.000 animales, 19 remates y 11 días de juzgamientos.

Acerca de Expocruz 2025

Fecha: Del 19 al 28 de septiembre

Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.

Días Especiales:

• HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores

tendrán un precio de Bs. 40.

• Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12

años.

• Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con

previo registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.

Mira la programación en Red Uno Play