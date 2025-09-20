TEMAS DE HOY:
Uno de feria

Con corte de cinta inauguran Expocruz 2025, vitrina internacional de negocios

La feria más importante de Santa Cruz se desarrollará del 19 al 28 de septiembre, con delegaciones de 34 países y actividades para toda la familia.

Naira Menacho

19/09/2025 23:55

Inauguran Expocruz 2025, vitrina internacional de negocios. Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Expocruz 2025 abrió oficialmente sus puertas este viernes 19 de septiembre con el tradicional corte de cinta realizado por el presidente de la Fexpocruz, Jean Pierre Antelo. La feria se desarrollará hasta el 28 de septiembre y espera recibir a más de medio millón de visitantes.

Desde el estrado inaugural, Antelo recordó que la muestra, que comenzó como un encuentro regional, se ha consolidado como una vitrina internacional. “Son ya 49 viajes y cada uno se abre con una nueva ilusión, con la certeza de que iremos más lejos”, expresó.

 

 

 

El presidente de la Fexpocruz destacó que este año participarán 34 delegaciones internacionales, consolidando a Expocruz como un “puerto internacional donde arriban culturas y mercados”.

“Hoy liberamos a Expocruz 2025 para que navegue durante los 10 días del encuentro, de comercio, cultura y sueños compartidos”, afirmó.

Los organizadores prevén que la feria supere el medio millón de visitantes, quienes podrán acceder a espectáculos culturales, innovaciones tecnológicas, emprendimientos y oportunidades de negocio.

 

