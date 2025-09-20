¿Frío y lluvias? Así iniciará la primavera en Santa Cruz y el país

Este domingo 21 de septiembre comienza oficialmente la primavera en Bolivia, pero el cambio de estación no llegará con calor inmediato. Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), un frente frío ingresará al país desde el sur en horas de la noche, extendiéndose rápidamente por el oriente, el Chaco y hasta el norte de La Paz.

Durante el fin de semana, el clima será agradable y mayormente despejado en todo el país, con temperaturas que oscilarán entre los 25°C y 36°C en Santa Cruz, acompañadas de vientos del norte que alcanzarán hasta 90 km/h. Estas condiciones coinciden con el inicio de la feria Expocruz 2025, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin riesgo de lluvias.

No obstante, a partir del lunes se espera un cambio drástico en el tiempo. El Senamhi informó que el frente frío afectará a Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, el trópico de Cochabamba y el norte paceño, con lluvias generalizadas y un marcado descenso térmico que podría prolongarse hasta el martes.

Por su parte, el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, “el Señor del Clima”, señaló que el fenómeno podría extenderse incluso hasta el jueves 25 de septiembre, con un enfriamiento tanto en las temperaturas mínimas como máximas.

“Vamos a tener buenas temperaturas durante el fin de semana. Sin embargo, se prevé el ingreso de un frente frío a partir del lunes, que provocará un descenso de temperaturas en las zonas del Chaco, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz”, explicó la pronosticadora del Senamhi, Heidy Quisbert.

La institución también emitió un aviso meteorológico de alerta por vientos moderados a temporalmente fuertes, con ráfagas que oscilarán entre 40 y 70 km/h en Beni y el Chaco, y hasta 90 km/h en Santa Cruz.

En conclusión, el fin de semana será ideal para actividades al aire libre y para visitar la Expocruz, pero se recomienda a la población tomar previsiones desde el lunes ante la llegada del frente frío, que traerá lluvias y una notable baja en las temperaturas en varias regiones del país.

