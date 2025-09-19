¿El dólar podría estabilizarse? esto es lo que dijo el analista económico Jaime Durán

Jaime Durán, exgerente de la Gestora Pública, ahora analista económico, manifestó este jueves a Red Uno, que la estabilización del dólar dependerá de las políticas adoptadas, por el futuro Gobierno, considera que la moneda extranjera podría estabilizarse en Bolivia.

“Ahora que estamos atravesando un periodo de mayor tranquilidad, yo auguro que habrá una mayor estabilidad, del precio de la moneda extranjera. Mucho va a depender también de cómo se constituye el nuevo Gobierno, que señales darán”, manifestó Durán.

Así mismo, señaló que se estima que, bajo un escenario de estabilidad, el tipo de cambio podría estabilizarse en el país.

“Ahí lo que yo recomiendo, es que establezcan un marco de tranquilidad, y no un macro de sobresaltos, un marco de seguridad a los agentes, de tal manera de que los mismos puedan trabajar con tranquilidad. Si logran eso yo auguro que bajará un poco más el dólar o se estabilizará”, agregó Durán.

El analista advierte que sin medidas claras y coherentes la incertidumbre, seguirá alimentando la presión sobre el mercado cambiario.

