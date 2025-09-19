TEMAS DE HOY:
Violencia a la Mujer Distribuidor de la Muyurina Contrabando

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿El dólar podría estabilizarse? esto es lo que dijo el analista económico Jaime Durán

El analista manifestó que el nuevo Gobierno deberá poner medidas claras y coherentes para evitar la incertidumbre, que podría alimentar una presión sobre el mercado cambiario.

Jhovana Cahuasa

19/09/2025 10:19

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Jaime Durán, exgerente de la Gestora Pública, ahora analista económico, manifestó este jueves a Red Uno, que la estabilización del dólar dependerá de las políticas adoptadas, por el futuro Gobierno, considera que la moneda extranjera podría estabilizarse en Bolivia.

“Ahora que estamos atravesando un periodo de mayor tranquilidad, yo auguro que habrá una mayor estabilidad, del precio de la moneda extranjera. Mucho va a depender también de cómo se constituye el nuevo Gobierno, que señales darán”, manifestó Durán.

Así mismo, señaló que se estima que, bajo un escenario de estabilidad, el tipo de cambio podría estabilizarse en el país.

“Ahí lo que yo recomiendo, es que establezcan un marco de tranquilidad, y no un macro de sobresaltos, un marco de seguridad a los agentes, de tal manera de que los mismos puedan trabajar con tranquilidad. Si logran eso yo auguro que bajará un poco más el dólar o se estabilizará”, agregó Durán.

El analista advierte que sin medidas claras y coherentes la incertidumbre, seguirá alimentando la presión sobre el mercado cambiario.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD