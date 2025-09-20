Taylor Swift estrenará “The Life of a Showgirl” con un evento de cine exclusivo

Taylor Swift lanzará su nuevo álbum The Life of a Showgirl con un evento especial en cines, programado para el 3 de octubre de 2025. La proyección, titulada “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, combinará música, video y contenido exclusivo para los fanáticos.

El evento se realizará en salas de cine selectas y tendrá cuatro funciones diarias durante ese fin de semana. Los boletos costarán 12 dólares, en referencia a que se trata del duodécimo álbum de estudio de la artista. La preventa comenzó el 19 de septiembre.

Durante la función, se estrenará el videoclip de “The Fate of Ophelia” y se mostrarán imágenes inéditas del proceso creativo del disco. También habrá comentarios de Taylor sobre cada canción y nuevos videos con letras.

La decisión de llevar el álbum al cine se inspira en el éxito de The Eras Tour en 2023, que recaudó más de 180 millones de dólares solo en EE.UU. La estrategia busca repetir ese impacto, ahora con un enfoque más íntimo y centrado en el proceso artístico.

The Life of a Showgirl incluye doce canciones originales, entre ellas “Elizabeth Taylor”, “Actually Romantic” y una colaboración con Sabrina Carpenter. El disco fue compuesto en paralelo con los últimos tramos de la gira Eras Tour.

Con esta propuesta, Taylor Swift continúa innovando en la forma de presentar su música. La experiencia en cines refuerza el vínculo con sus seguidores y marca una tendencia que podría influir en futuras estrategias de la industria musical.

