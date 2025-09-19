Revelan que la familia de Lamine Yamal se opone al noviazgo con Nicki Nicole

Crecen las especulaciones en torno a la pareja de enamorados, Lamine Yamal y Nicki Nicole, y pese a que se habló de rupturas y crisis, lo cierto es que la pareja muestra su relación en redes sociales.

Recientemente, se dio a conocer que la familia de Lamine Yamal, no estaría de acuerdo con la relación del futbolista y la artista, ya que considera que podría distraerse de su carrera deportiva.

Esto habría sido revelado por periodistas locales durante programas radiales, donde se hacen varias revelaciones de la pareja.

Entre las revelaciones, señalaron que para la familia de Lamine, la prioridad es que el jugador “se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole”.

También, se resaltó que “la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”, ya que temen que pierda el foco en su carrera y se deje deslumbrar por la cantante.

Recientemente Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal. En un evento en el que participó, se mostró muy feliz con su presente profesional y personal.

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, dijo la artista entonces.

Mira la programación en Red Uno Play