¡Puro corazón y solidaridad! Así invita Luis Vega a unirse a la Teletón de UNICEF

El reconocido artista boliviano Luis Vega hace un llamado a la solidaridad en todo el país, invitando a la población a participar en la gran Teletón de UNICEF y Red Uno de Bolivia. El evento, bajo el lema "Es tiempo de actuar", se realizará este 21 de septiembre en la Expocruz 2025.

El cantante, que se presentará en el escenario principal, destacó que la Teletón será una oportunidad para unirse a una causa noble. "Ese día no solamente vamos a compartir música, premios y sorpresas, sino que juntos vamos a cambiar la vida de miles de niños y niñas que nos necesitan en el país", expresó Vega.

La campaña busca transformar la vida de la niñez boliviana a través de donaciones, las cuales se convertirán en salud, educación y protección para los más vulnerables.

Sorteo de premios para donantes solidarios

Para agradecer el apoyo, la Teletón ha preparado un sorteo especial para quienes se conviertan en donantes mensuales. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar increíbles premios, entre ellos:

Un Suzuki Alto 0km

Tres pasajes de ida y vuelta en rutas nacionales

30 Seguros de Vida Diaconía FRIF-IFD

Cuatro DPFs de Bs 1000

Un Pack Foodie

La música se une a la solidaridad para una noche única en la que cada aporte cuenta. La población puede sumarse a la iniciativa y donar a través del sitio web oficial de la campaña: https://help.unicef.org/lac/bolivia/teleton .

Mira la programación en Red Uno Play