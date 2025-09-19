TEMAS DE HOY:
ATAQUE EN COLEGIO Violencia a la Mujer Conflictos 2019

34ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Responsabilidad social

¡Puro corazón y solidaridad! Así invita Luis Vega a unirse a la Teletón de UNICEF

La campaña busca transformar la vida de la niñez boliviana a través de donaciones, las cuales se convertirán en salud, educación y protección para los más vulnerables.

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 13:01

Luis Vega invita a Bolivia a unirse a la Teletón de UNICEF "Es tiempo de actuar"
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El reconocido artista boliviano Luis Vega hace un llamado a la solidaridad en todo el país, invitando a la población a participar en la gran Teletón de UNICEF y Red Uno de Bolivia. El evento, bajo el lema "Es tiempo de actuar", se realizará este 21 de septiembre en la Expocruz 2025.

El cantante, que se presentará en el escenario principal, destacó que la Teletón será una oportunidad para unirse a una causa noble. "Ese día no solamente vamos a compartir música, premios y sorpresas, sino que juntos vamos a cambiar la vida de miles de niños y niñas que nos necesitan en el país", expresó Vega.

La campaña busca transformar la vida de la niñez boliviana a través de donaciones, las cuales se convertirán en salud, educación y protección para los más vulnerables.

Sorteo de premios para donantes solidarios

Para agradecer el apoyo, la Teletón ha preparado un sorteo especial para quienes se conviertan en donantes mensuales. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar increíbles premios, entre ellos:

  • Un Suzuki Alto 0km

  • Tres pasajes de ida y vuelta en rutas nacionales

  • 30 Seguros de Vida Diaconía FRIF-IFD

  • Cuatro DPFs de Bs 1000

  • Un Pack Foodie

La música se une a la solidaridad para una noche única en la que cada aporte cuenta. La población puede sumarse a la iniciativa y donar a través del sitio web oficial de la campaña: https://help.unicef.org/lac/bolivia/teleton.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD