Responsabilidad social

Por tercer año consecutivo Diaconía FRIF-IFD se une a la Teletón 2025 de UNICEF Bolivia

La Teletón de UNICEF 2025 se celebrará el 21 de septiembre en el campo ferial de la Expocruz, reuniendo a artistas nacionales e internacionales, presentadores, aliados y familias de todo el país en una transmisión en vivo a nivel nacional a través de la Red Uno.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 11:44

Bolivia

"Diaconía FRIF-IFD es una institución financiera comprometida con el desarrollo integral de sus clientes y la población boliviana. Por eso apoyamos la Teletón de UNICEF para que los niños bolivianos en desventaja tengan oportunidades de un futuro mejor." Juan Carlos Aramayo Mérida - Gerente General

Su compromiso va más allá de brindar a la población servicios financieros, además implementa una estrategia de responsabilidad social hacia sus empleados, clientes, la comunidad, y el medio ambiente.

En esta ocasión, Diaconía IFD se une a la Teletón de UNICEF para promover una infancia feliz para las niñas y niños en Bolivia. Su respaldo no solo apoya la recaudación de fondos de UNICEF, sino también concientiza y moviliza recursos para transformar vidas y construir un futuro mejor.

La Teletón de UNICEF 2025 se celebrará el 21 de septiembre en el campo ferial de la EXPOCRUZ, reuniendo a artistas nacionales e internacionales, presentadores, aliados y familias de todo el país en una transmisión en vivo a nivel nacional a través de la Red Uno. Este evento será una verdadera fiesta solidaria donde cada contribución ayudará a que miles de niñas, niños y adolescentes puedan acceder a entornos más seguros, saludables y con mayores oportunidades de desarrollo.

La Teletón de UNICEF es mucho más que un evento de recaudación: es una plataforma nacional que busca garantizar los derechos de la infancia en Bolivia. Desde su llegada al país en 1952, UNICEF ha trabajado de manera integral para mejorar la salud, la nutrición, la educación y la protección de millones de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque en la equidad y la inclusión.

Gracias a alianzas estratégicas como la de DIACONÍA FRIF-IFD, UNICEF amplía su capacidad de acción, conectando con la sociedad civil y promoviendo iniciativas que generan un impacto real en la vida de la infancia más vulnerable.

La Teletón 2025 promete ser un espacio de solidaridad renovada, donde cada aporte cuenta y cada gesto suma. Todas las personas podrán unirse, donar y participar por la infancia boliviana, convirtiéndose en Héroes y Heroínas de la Niñez. Los aportes se pueden realizar llamando a la línea gratuita 800 10 9333 o ingresando a la página web www.unicef.org.bo.

