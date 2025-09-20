“Tiempo de Actuar”: la Teletón de UNICEF llega este domingo 21 de septiembre con música, premios, solidaridad y esperanza

Bolivia vivirá una nueva jornada de solidaridad en la sexta edición de la Teletón “Tiempo de Actuar” de UNICEF, que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a partir de las 18:00 horas, desde el escenario principal de la Expocruz y con una transmisión en vivo por Red Uno.

Este año, la meta es recaudar 2,5 millones de bolivianos para impulsar acciones concretas en favor de la niñez y adolescencia más vulnerable del país.

Con lo recaudado, UNICEF se propone garantizar vacunación y suplementos nutricionales, atención y rehabilitación para niños y adolescentes con discapacidad, entrega de materiales lúdicos y orientación para familias, así como el fortalecimiento de habilidades de crianza positiva para madres, padres y cuidadores. Además, los fondos permitirán reforzar programas que buscan que niñas, niños y adolescentes crezcan sanos, protegidos, y con oportunidades de desarrollo.

El evento contará con una programación artística de primer nivel con invitados nacionales e internacionales, entre ellos Américo que llega desde Chile, Luis Vega, y Lu de la Tower, y con sorpresas para quienes colaboren, como el sorteo de un Suzuki Alto 0 km y otros premios.

La Teletón no sería posible sin la participación de un grupo de aliados comprometidos con la niñez boliviana: FEXPOCRUZ, RED UNO, Imcruz-Suzuki, Banco BISA, Diaconía FRIF-IFD, Fundación Nacional Vida Segura, SigmaCorp, Banco Económico, Nexocorp, Estropical, Hotel Camino Real, Haka Group, Multicine y Torres Mall. Estas marcas no solo aportan recursos, sino que también inspiran a más organizaciones y familias a unirse a la causa.

Todas y todos los bolivianos pueden ser parte de esta cruzada solidaria donando a través de la línea gratuita 800-10-9333, escaneando el código QR durante la transmisión en vivo por RED UNO, o ingresando al sitio web de UNICEF Bolivia.

La Teletón “Tiempo de Actuar” no es solo una campaña de recaudación: es una invitación a que toda Bolivia reafirme su compromiso con la niñez y la adolescencia. Este domingo, el país tiene una cita para demostrar que la solidaridad puede transformar vidas y abrir un futuro de oportunidades para quienes más lo necesitan.

