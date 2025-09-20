TEMAS DE HOY:
Responsabilidad social

“Tiempo de Actuar”: la Teletón de UNICEF llega este domingo 21 de septiembre con música, premios, solidaridad y esperanza

El evento solidario se realizará en el escenario principal de la Expocruz y será transmitido en vivo por la Red Uno de Bolivia a partir de las 18:00 horas. 

Naira Menacho

20/09/2025 10:32

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Bolivia vivirá una nueva jornada de solidaridad en la sexta edición de la Teletón “Tiempo de Actuar” de UNICEF, que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a partir de las 18:00 horas, desde el escenario principal de la Expocruz y con una transmisión en vivo por Red Uno.

Este año, la meta es recaudar 2,5 millones de bolivianos para impulsar acciones concretas en favor de la niñez y adolescencia más vulnerable del país.

Con lo recaudado, UNICEF se propone garantizar vacunación y suplementos nutricionales, atención y rehabilitación para niños y adolescentes con discapacidad, entrega de materiales lúdicos y orientación para familias, así como el fortalecimiento de habilidades de crianza positiva para madres, padres y cuidadores. Además, los fondos permitirán reforzar programas que buscan que niñas, niños y adolescentes crezcan sanos, protegidos, y con oportunidades de desarrollo.

El evento contará con una programación artística de primer nivel con invitados nacionales e internacionales, entre ellos Américo que llega desde Chile, Luis Vega, y Lu de la Tower, y con sorpresas para quienes colaboren, como el sorteo de un Suzuki Alto 0 km y otros premios.

La Teletón no sería posible sin la participación de un grupo de aliados comprometidos con la niñez boliviana: FEXPOCRUZ, RED UNO, Imcruz-Suzuki, Banco BISA, Diaconía  FRIF-IFD, Fundación Nacional Vida Segura, SigmaCorp, Banco Económico, Nexocorp, Estropical, Hotel Camino Real, Haka Group, Multicine y Torres Mall. Estas marcas no solo aportan recursos, sino que también inspiran a más organizaciones y familias a unirse a la causa.

Todas y todos los bolivianos pueden ser parte de esta cruzada solidaria donando a través de la línea gratuita 800-10-9333, escaneando el código QR durante la transmisión en vivo por RED UNO, o ingresando al sitio web de UNICEF Bolivia.

La Teletón “Tiempo de Actuar” no es solo una campaña de recaudación: es una invitación a que toda Bolivia reafirme su compromiso con la niñez y la adolescencia. Este domingo, el país tiene una cita para demostrar que la solidaridad puede transformar vidas y abrir un futuro de oportunidades para quienes más lo necesitan.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

