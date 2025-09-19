¡El legado de Chayanne continúa! Su hija Isadora Figueroa es nominada al Latin Grammy

La emoción de Chayanne es indescriptible. El cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas y el orgullo al enterarse de que su hija menor, Isadora Figueroa, está nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

La noticia, que se anunció el 17 de septiembre, llenó de alegría a la familia y a los fans. Isadora, de 24 años, está forjando su propio camino en la música con dedicación y talento, y esta nominación es la prueba de su arduo trabajo.

Así fue como Chayanne felicitó a su hija por ser nominada en los Grammy Latino 2025. Fotografía: Instagram/@chayanne

La reacción de un padre orgulloso

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Tiempo de Vals" compartió una tierna foto de la infancia de Isadora, junto a un mensaje que demuestra su inmenso orgullo:

"Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar. ¡Sigue adelante!"

Esta reacción conmovió a sus seguidores, quienes han sido testigos del fuerte lazo entre padre e hija. Para Chayanne, que ha sido nominado varias veces a los Latin Grammy sin haber ganado, el éxito de su hija tiene un valor simbólico, confirmando que la pasión por la música sigue viva en las nuevas generaciones de su familia.

Isadora comparte el momento de la verdad

La propia Isadora documentó el instante exacto en que se enteró de la noticia. En un video que compartió en su Instagram, la joven cantante rompe en llanto de pura emoción, un momento que refleja la magnitud de este logro. Artistas como Lele Pons y Lili Estefan la felicitaron en los comentarios, celebrando su constancia y talento, según reporta El Heraldo de México.

Con una carrera que inició formalmente en 2022 y una sólida formación académica en composición musical, Isadora ha demostrado que su talento va más allá de su apellido. Con esta nominación, su propuesta artística se consolida, demostrando que está lista para dejar su propia marca en la industria.

