¡El misterio se intensifica! El villano de 'The Batman 2' será completamente nuevo

¡Atención, fans de Batman! El director Matt Reeves confirmó que el próximo antagonista de 'The Batman 2' será un personaje que nunca antes ha aparecido en una película del Caballero Oscuro. La noticia desató una ola de teorías en Internet y puso a todos a especular sobre a quién se enfrentará Robert Pattinson en la secuela.

En una entrevista, Reeves adelantó que, a diferencia de lo que muchos esperaban, no será un villano clásico como el Joker o Dos Caras. Este giro emociona a los seguidores de los cómics, que ahora tienen la oportunidad de ver a un personaje inédito en la gran pantalla, informa as.com.

¿Quiénes son los principales candidatos?

La comunidad de fans ya puso a sus favoritos sobre la mesa. El principal candidato es Hush (Silencio), un villano brillante y obsesionado con Bruce Wayne. Su historia, ligada a la infancia de Bruce, lo convierte en una opción intrigante y muy personal para el protagonista.

Otra teoría popular es que la película podría presentar a la Corte de los Búhos, una sociedad secreta que controla Gotham desde las sombras. Su debut en el cine sería un evento enorme, ya que son uno de los grupos más interesantes y poderosos del universo de Batman. Una tercera opción, menos mencionada pero plausible, es Scarface, un ventrílocuo que, a través de su marioneta, se convierte en un oscuro criminal.

A pesar de la emoción, aún tendremos que ser pacientes. 'The Batman 2' no comenzará a rodarse hasta la primavera del próximo año y su estreno está programado para octubre de 2027. El anuncio oficial del villano podría tardar meses en llegar, lo que solo aumenta la intriga.

