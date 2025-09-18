TSE: Esto es lo que debes saber sobre los debates antes del balotaje

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este jueves que los debates oficiales entre candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado ya tienen fecha y lineamientos definidos.

El debate vicepresidencial se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz y estará enfocado exclusivamente en las funciones constitucionales del cargo.

“El eje temático del debate de vicepresidentes se va a circunscribir en las funciones constitucionales que ellos tienen. Recordemos que el vicepresidente en nuestra Constitución está encargado y facultado de ser la cabeza del Órgano Legislativo, por lo tanto, todas las preguntas que se vayan a realizar estarán relacionadas con las funciones estrictamente de vicepresidencia”, explicó Ávila.

Por su parte, el debate presidencial se desarrollará el domingo 12 de octubre en la ciudad de La Paz y permitirá a los candidatos exponer sus programas de gobierno.

“En cambio, el debate presidencial ya va a poder definir proyectos, programas de gobierno, políticas públicas relacionadas a economía, salud, seguridad ciudadana, carburantes, etc. Entonces estos dos debates van a generar expectativa, porque queremos que los ciudadanos conozcan las propuestas en torno a las funciones de cada una de estas dos autoridades”, añadió el vocal.

Según el TSE, el formato de ambos encuentros se caracterizará por dos etapas. En la primera, los candidatos responderán preguntas elaboradas no solo por la institución electoral, sino también por la Asociación Nacional de Periodistas, empresarios privados, universidades, colegios profesionales y ciudadanos, quienes podrán enviar sus consultas dentro de un plazo habilitado.

En la segunda etapa, se habilitará un espacio de preguntas y respuestas cruzadas entre los candidatos, con derecho a réplica y dúplica.

