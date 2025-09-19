“Era una herencia y no funcionaba”: liberan al padre del menor que llevó un arma a un colegio

El padre del menor que ingresó con un arma de fuego a su colegio fue liberado con medidas cautelares tras comparecer ante un juez.

La fiscal Delmy Guzmán informó que el juez dispuso que el imputado se presente cada 15 días, tenga arraigo, asista a terapia psicológica junto a su hijo y cumpla con la prohibición de portar armas de fuego, entre otras disposiciones.

Durante la audiencia, el padre declaró que el arma había sido adquirida hace tiempo y aseguró que no estaba en condiciones de uso.

“Esto lo tiene que ver un perito para establecer la funcionalidad de la percusión. El manifestó que el arma no funciona y que es una herencia de su padre, que no podría causar ningún daño”, explicó la fiscal asignada al caso.

El hecho en la unidad educativa

El estudiante de primero de secundaria ingresó con un arma de fuego a una unidad educativa de la zona sur de Santa Cruz y llegó a amenazar a uno de sus compañeros, lo que generó alarma en la comunidad escolar.

