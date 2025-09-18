Menores asaltan a una mujer en El Alto, la agreden y le roban la cartera

Dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron capturados en la ciudad de El Alto después de asaltar a una mujer. Los jóvenes la amenazaron con un cuchillo, la ahorcaron y le robaron su cartera, según reportes policiales y testimonios de testigos.

El incidente ocurrió en la concurrida Ceja de El Alto, específicamente en la avenida 6 de Marzo. Un testigo relató que la víctima fue abordada por dos de los jóvenes que suelen reunirse en el área, un punto conocido por la presencia de delincuentes.

“Eran dos jóvenes, le habían quitado una maleta a una señora, su maletita, y escaparon”, dijo un testigo, que también indicó que los jóvenes intentaban vaciar el contenido de la bolsa. Según los reportes, mientras uno la ahorcaba, el otro le sustraía sus pertenencias. Después de cometer el crimen, los adolescentes amenazaron a la mujer con un cuchillo para evitar que los persiguiera.

La rápida intervención de dos policías que se encontraban en la zona permitió la captura de los sospechosos. Los adolescentes intentaron escapar, pero fueron alcanzados cerca de la avenida Kilómetro 7.

Durante una revisión, los agentes encontraron la cartera de la víctima y, además, descubrieron dos celulares escondidos entre las medias de los jóvenes. El caso ha sido puesto en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

