Tribunal de La Paz condena a 20 años de cárcel a un hombre por intentar matar a su hija de un año

El Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Caranavi condenó a 20 años de prisión a Afner A.C., de 34 años, por el delito de infanticidio en grado de tentativa. La víctima fue su hija de un año de edad, a quien intentó quitarle la vida. La sentencia será cumplida en el penal de San Pedro de La Paz.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que durante el juicio se presentaron pruebas que acreditaron la responsabilidad del acusado, entre ellas el acta de constatación de persona herida, declaraciones testificales, el informe del investigador y el certificado médico del IDIF, que estableció 90 días de incapacidad médica debido a un traumatismo craneoencefálico severo en la menor.

El hecho en La Asunta

La investigación estableció que el caso ocurrió en abril de 2022, en la comunidad Coroiquillo del municipio de La Asunta. La madre salió de su domicilio dejando a la niña al cuidado del padre, momento en que el hombre la tomó de los pies y la lanzó contra el suelo de manera intencional.

Al llegar, la madre intentó auxiliar a la niña, pero no pudo llevarla a un centro de salud porque el acusado se lo prohibió, argumentando que la menor no era su hija.

La situación se agravó y, en julio de 2022, la mujer logró escapar con la niña y la llevó al centro de salud de La Asunta. Debido a la gravedad del estado de la menor, fue derivada al Hospital del Niño de La Paz, donde finalmente se realizó la denuncia que permitió la aprehensión, imputación y ahora condena del acusado.

