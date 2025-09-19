TEMAS DE HOY:
Mujer agredida en Sacaba Mecánico fallecido Robo en Tarija

32ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡De infarto! Cuatro equipos se presentan en la última noche de samba para evitar la eliminación

Famosos y sus academias de baile quieren impresionar a los jueces para poder continuar en la competencia.

Silvia Sanchez

18/09/2025 20:31

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Última noche de competencia de la semana del ritmo samba en ‘La Gran Batalla’ y son cuatro los equipos que subirán al escenario con la esperanza de conquistar al público, y sobre todo a los jueces con su presentación.

Hoy se conocerá al último equipo nominado a la gala de eliminación del día domingo, quien deberá enfrentarse a Cisco, Ezequiel Serres y Basti, famosos que junto a sus academias no lograron convencer.

Esta noche en el escenario:

1.            LUZ LOPEZ Y LA ACADEMIA ‘THE HOOLIGANS’

2.            ALVINICH Y LA ACADEMIA ARTISTICA ‘CCM’

3.            DIEGO PAREDES Y LA ACADEMIA ‘VIBRA DANCE’

4.            GATO POZO Y LA ACADEMIA ‘STYLE BOLIVA’

 

Los cuatro equipos tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento en el escenario, mostrando, sobre todo, movimientos con mucha energía y sensualidad, pero tomarán en cuenta las recomendaciones que los jueces hicieron a lo largo de la semana, para así poder ser salvados.

No olvides que empezamos a las 20:45, será una noche de infarto y que promete mucho talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD