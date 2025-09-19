¡De infarto! Cuatro equipos se presentan en la última noche de samba para evitar la eliminación

Última noche de competencia de la semana del ritmo samba en ‘La Gran Batalla’ y son cuatro los equipos que subirán al escenario con la esperanza de conquistar al público, y sobre todo a los jueces con su presentación.

Hoy se conocerá al último equipo nominado a la gala de eliminación del día domingo, quien deberá enfrentarse a Cisco, Ezequiel Serres y Basti, famosos que junto a sus academias no lograron convencer.

Esta noche en el escenario:

1. LUZ LOPEZ Y LA ACADEMIA ‘THE HOOLIGANS’

2. ALVINICH Y LA ACADEMIA ARTISTICA ‘CCM’

3. DIEGO PAREDES Y LA ACADEMIA ‘VIBRA DANCE’

4. GATO POZO Y LA ACADEMIA ‘STYLE BOLIVA’

Los cuatro equipos tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento en el escenario, mostrando, sobre todo, movimientos con mucha energía y sensualidad, pero tomarán en cuenta las recomendaciones que los jueces hicieron a lo largo de la semana, para así poder ser salvados.

No olvides que empezamos a las 20:45, será una noche de infarto y que promete mucho talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

