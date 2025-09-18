¡No lograron convencer! Basti y ‘Aurea Crew’ fueron enviados a la gala de eliminación

La juez encargada de definir qué equipo se iría a la gala de eliminación fue Gabriela Zegarra, y ella hizo una rápida evaluación de todos los equipos en general, y logró establecer, que a uno de ellos le faltó organización en el escenario.

“Esta noche me costó, pienso que hay tres equipos que les falta trabajar y que no tienen que tomar como mala la nominación, ya que es la oportunidad para mostrar lo mejor, otros equipos avanzan más rápido y se van a gala de eliminación por una falta de personaje y por presentar un cuadro desordenado”, decía Gabriela Zegarra a momento de anunciar a Basti y la academia ‘Aurea Crew’.

Basti y la academia ‘Aurea Crew’, interpretaron una canción con bastante movimiento, “Bum Bum Tam Tam”, del artista Mc Fioti, pero no lograron convencer a los jueces.

El equipo, ahora, deberá volver a presentarse con la misma coreografía el día domingo, y de momento se enfrentará a Cisco y Ezequiel Serres.

Este jueves se conocerá al último equipo nominado, y con quién se conformarán las batallas para definir quien debe ser salvado y continuar en la competencia.

