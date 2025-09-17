¡Le faltó el personaje! Ezequiel Serres y ‘Bamboleo’ vuelven a ser nominados para eliminación

Al finalizar el programa en vivo, y después de todas las presentaciones de los equipos, el juez Rodrigo Massa, tuvo que dar su veredicto y definir que equipo debía ser nominado a la gala de eliminación, y este fue el de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’.

El equipo había presentado en el escenario al artista Sergio Méndez, con su canción ‘Magalenha’, y aunque le pusieron mucho esfuerzo, no lograron impactar a los jueces, quienes le hicieron varias observaciones.

“Hubo un equipo que desafortunadamente le faltó un poco de investigación del personaje, y este es el de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’”, indicaba Rodrigo Massa, antes de finalizar el programa.

El equipo de Ezequiel deberá volver a presentarse en el programa del día domingo, y de momento enfrentaría a Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, quienes fueron nominados por Elka Meyer este pasado lunes.

Serres y su cuerpo de baile, se comprometieron a presentar una mejor coreografía, y así demostrar que son capaces de continuar en la competencia más grande de imitación y entretenimiento de producción nacional.

Mira la programación en Red Uno Play