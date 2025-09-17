Ezequiel Serres y ‘Bamboleo’, entre los más cuestionados de la noche: ¿por qué?

Fue el turno de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, el equipo venía de una gala de eliminación, donde fue salvado y esta noche interpretó al artista Sergio Méndez, con su canción ‘Magalenha’, y aunque le pusieron mucho esfuerzo, no lograron impactar a los jueces.

Los jueces hicieron varias observaciones a los pasos y coreografía que presentó el cuerpo de baile.

La primera juez que se pronunció fue Elka Meyer, y ella hizo varias observaciones, entre ellas, señaló que el equipo no supo demostrar el paso básico de samba.

“No todos los chicos tenían claro el paso básico de la samba, es muy notorio en algunos bailarines, había momentos donde no se veían muy seguros de a que lado ir en el escenario, no estuvo mal, no estuvo adecuado”, manifestó Meyer.

Rodrigo Massa tuvo opinión similar a la de Elka acerca de la coreografía y también cuestionó una falta de estudio acerca del personaje.

“Este personaje es muy fácil, porque es carnaval, y Brasil es alegría, y Sergio era una persona mucho más contenida, hizo falta eso”, aseveró.

Por su parte, y antes de retirarse del escenario, Ezequiel dijo que tomarán en cuenta todas las observaciones de los jueces, asegurando “que buscan mostrar lo mejor de su talento”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

