Eugenia Redin cautivó en el escenario y se ganó los aplausos del jurado

El segundo equipo en presentarse durante la noche de este martes fue el de Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron la canción “As Menina de Pecuária”, interpretada por la artista Ana Castela.

La puesta en escena contagió de mucho ritmo a todo el público presente en el escenario y también a los jueces.

En cuanto a la evaluación de los jueces, la primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, y la juez resaltó que la famosa se parecía bastante al personaje en caracterización.

“El tema del escenario creo que se veía elegante, y se parecía al personaje, creo que me lo creí, hubo algunas palabras que se te fueron un poco y esta Eugenia no tiene que parar, tiene que seguir, chicas les faltó algo de sensualidad, sobre todo a las mujeres”, afirmó Zegarra.

En tanto para Elka Meyer, la coreografía tuvo algunos errores sobre el escenario, y observó el hecho de que no se realizarán pasos en pareja.

“El tema de la coreografía en general si se veía como un concierto, pero hubo un momento en que iban descoordinando y no sé si estaban improvisando, pero usted tenía un tiempo diferente a las chicas, no es que estuvo mal, pero estuvo por momentos descoordinado”, aseveró Elka.

La coach señaló que la propuesta no había contemplado pasos en pareja, pero que estudiarían más los géneros para evitar errores en una próxima oportunidad.

Para despedirse del escenario, la famosa agradeció a los jueces por sus devoluciones, Eugenia dijo que fue la primera vez en que interpretaba un baile de samba, y que fue complicado seguir los pasos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

