Salió el ranking FIFA: ¿en qué puesto está La Verde?

La Verde está en el puesto 77 del ranking FIFA, escaló un peldaño con relación a la anterior actualización (78). El próximo ranking saldrá el 22 de octubre de este año.

Esta jornada se conoció la nueva actualización del ranking FIFA donde la selección boliviana de fútbol subió a la colocación número 77, tras ganarle a Brasil en la última fecha de Eliminatoria en El Alto. La Verde solo está por debajo de Israel que compite en Europa y ocupa la casilla 76 y por encima de Omán ubicado en la colocación 78.

La importancia de conocer el ranking FIFA para los bolivianos, radica en el tema del repechaje, ya que dependiendo de la ubicación que vaya teniendo en la tabla, permitirá ir conociendo si jugará solo un partido o tendrá que disputar dos, en la liguilla final para clasificar al Mundial.

Una de las sopresas del nuevo ranking es que Argentina perdió el primer lugar, ahora quien ocupa esa posición es España, mientras que la Albiceleste quedó relegada a la tercera colocación.

