Alianza Libre recibe el apoyo de 'Cambio 25' de Vicente Cuéllar

En un movimiento clave de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre, la Alianza Libre anunció la adhesión de la agrupación 'Cambio 25', liderada por Vicente Cuéllar.

El apoyo fue oficializado en un evento en el que participó el candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, junto a varios miembros de ambas agrupaciones. Esta unión busca fortalecer la posición de Alianza Libre en el balotaje, consolidando un frente que busca asegurar la victoria en la contienda electoral.

