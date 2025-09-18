Imágenes impactantes: la durísima lesión del jugador Tomás Cuello ante Bolívar

Atlético Mineiro atraviesa un duro momento tras confirmar una importante baja en su plantel. El delantero argentino Tomás Cuello, de 25 años, sufrió una lesión de gravedad durante el empate 2-2 frente a Bolívar, en el estadio Hernando Siles de La Paz, y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

En un comunicado oficial, el club de Belo Horizonte detalló que el futbolista presenta una fractura de peroné combinada con rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. La lesión se produjo en el primer tiempo, cuando Cuello intentó rechazar un balón mientras era presionado por José Sagredo. En el intento, perdió la estabilidad y cayó de forma aparatosa, impactando con fuerza su pierna izquierda contra el césped.

La escena generó alarma tanto en sus compañeros como en los rivales, y Cuello debió ser retirado en camilla. Las imágenes de la caída circularon rápidamente por redes sociales y causaron conmoción entre los aficionados.

Tras abandonar el campo, Cuello fue trasladado al Hospital Alemán de La Paz, donde se le realizaron estudios que confirmaron la complejidad de la lesión.

“El delantero fue inmovilizado y ya está recibiendo medicación. Una vez que regrese a Brasil, se le harán evaluaciones adicionales para definir la intervención quirúrgica necesaria”, explicó Atlético Mineiro en su parte médico.

La baja del atacante argentino representa un fuerte revés para el técnico Luiz Felipe Scolari, que pierde a una de sus principales opciones ofensivas en un tramo clave del calendario, tanto en competiciones locales como en torneos internacionales.

Aunque el club no especificó los plazos de recuperación, este tipo de lesiones suele requerir una rehabilitación de varios meses, por lo que Cuello no volverá a jugar en lo que queda del año.

