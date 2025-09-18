TEMAS DE HOY:
accidente en Santa Cruz Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco

Policial

Así fue presentado implicado en asesinato de un joven hallado en un canal de drenaje en Santa Cruz

Iver, un joven de 29 años, fue encontrado muerto en un canal de drenaje en Santa Cruz, tras abordar un taxi por aplicación.

Naira Menacho

17/09/2025 22:02

Foto: RR.SS.
Santa Cruz

El comandante departamental de la Policía, coronel Rolando Rojas, presentó este miércoles a los presuntos responsables de la muerte de un joven hallado en un canal de drenaje en la zona Este de Santa Cruz.

El hecho ocurrió el 24 de agosto de 2025, cuando la víctima habría abordado un taxi por aplicación en horas de la madrugada.

“Fue dentro del canal de drenaje de la zona, donde se localizó un cadáver no identificado; de acuerdo con la autopsia médico forense se estableció que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión”, explicó Rojas.

 

 

Tras las investigaciones, la Policía logró aprehender el 10 de septiembre a dos personas:

  • Frank K. L. G., que se encontraba a bordo del vehículo y tenía en su posesión el celular de la víctima.

  • Zenón S. C. T., conductor del taxi por aplicación.

De acuerdo con la investigación, ambos actuaban de manera coordinada en el hecho de robo agravado.

 

