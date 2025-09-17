TEMAS DE HOY:
Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco Robo frustrado

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Felcc descarta que balacera en San Ignacio esté vinculada con PCC; involucrados serían adolescentes

El hecho ocurrió durante una fiesta de expromociones. La Policía identificó al menos a dos menores y continúa la investigación.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 18:23

Balacera en San Ignacio: Identifican a menores como responsables. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) descartó que la balacera registrada en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, esté relacionada con el Primer Comando da Capital (PCC).

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en el contexto de una fiesta de menores de edad, y los disparos habrían sido realizados por adolescentes que participaban del evento.

En las imágenes se observa a un joven disparando al aire. Se descarta totalmente que se trate de miembros del PCC; fue una fiesta de cumpleaños de menores”, explicó.

 

 

Por su parte, el fiscal Felipe Rojas indicó que el incidente comenzó cerca de las 04:00 de la madrugada, cuando los invitados comenzaban a retirarse del lugar.

“Uno de los muchachos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos al aire. Se presume que es menor de edad”, detalló.

Desde la Felcc departamental, el coronel Gustavo Astilla agregó que el evento fue una fiesta de expromociones y que ya se logró identificar a al menos dos menores involucrados.

Aunque se habló de más de 20 disparos, no se encontraron vainas servidas en el lugar. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, pero subrayaron la gravedad del hecho. “El uso de un arma de fuego amerita una investigación seria”, sostuvo Astilla.

La Policía y el Ministerio Público siguen con las pesquisas para establecer responsabilidades y determinar cómo accedieron los adolescentes al arma de fuego. Las declaraciones se tomarán en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD