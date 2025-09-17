Felcc descarta que balacera en San Ignacio esté vinculada con PCC; involucrados serían adolescentes

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) descartó que la balacera registrada en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, esté relacionada con el Primer Comando da Capital (PCC).

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en el contexto de una fiesta de menores de edad, y los disparos habrían sido realizados por adolescentes que participaban del evento.

“En las imágenes se observa a un joven disparando al aire. Se descarta totalmente que se trate de miembros del PCC; fue una fiesta de cumpleaños de menores”, explicó.

Por su parte, el fiscal Felipe Rojas indicó que el incidente comenzó cerca de las 04:00 de la madrugada, cuando los invitados comenzaban a retirarse del lugar.

“Uno de los muchachos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos al aire. Se presume que es menor de edad”, detalló.

Desde la Felcc departamental, el coronel Gustavo Astilla agregó que el evento fue una fiesta de expromociones y que ya se logró identificar a al menos dos menores involucrados.

Aunque se habló de más de 20 disparos, no se encontraron vainas servidas en el lugar. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, pero subrayaron la gravedad del hecho. “El uso de un arma de fuego amerita una investigación seria”, sostuvo Astilla.

La Policía y el Ministerio Público siguen con las pesquisas para establecer responsabilidades y determinar cómo accedieron los adolescentes al arma de fuego. Las declaraciones se tomarán en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

