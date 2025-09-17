TEMAS DE HOY:
“Se escuchó una explosión”: Fuego arrasa con domicilio entre Paraguá y Mutualista

Los bomberos llegaron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que la destrucción se extendiera a viviendas aledañas.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 13:08

Incendio arrasa con domicilio entre Paragua y Mutualista. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un incendio devastador consumió parcialmente una vivienda ubicada entre las avenidas Paraguá y Mutualista, en el barrio Los Ángeles, dejando la fachada reducida a cenizas.

Vecinos del sector fueron los primeros en percatarse de la densa humareda y las llamas, por lo que inmediatamente alertaron a los bomberos. “Se escuchó una explosión y dije ‘¡llamen a los bomberos!’”, relató entre lágrimas una residente de la zona.

Mientras llegaban los equipos de emergencia, varios vecinos intentaron controlar el fuego con baldes y mangueras. “No queda de otra, somos vecinos, se han quedado sin nada”, añadió otra testigo.

Los bomberos llegaron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que la destrucción se extendiera a viviendas aledañas. Sin embargo, la parte delantera del domicilio quedó completamente destruida.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el incendio. Se espera un informe oficial en las próximas horas para esclarecer los hechos.

