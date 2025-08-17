Incendio consume pastizales en el cordón ecológico durante jornada electoral

Un incendio se registra este domingo, día de jornada electoral, en la zona del cordón ecológico en la capital cruceña. En un video enviado a la redacción de Red Uno, se puede ver una gran cantidad de pastizales siendo consumidos por el fuego, mientras una densa columna de humo se eleva y es visible desde varios edificios de la ciudad.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por la rápida expansión de las llamas y piden la pronta llegada de los bomberos para controlar el incendio. Temen que el fuego llegue a zonas habitadas si no se actúa a tiempo.

Hasta el momento no se conocen las causas del incendio, pero las altas temperaturas y el viento podrían haber contribuido. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el hecho.

