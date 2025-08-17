TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Incendio consume pastizales en el cordón ecológico durante jornada electoral

El fuego se expande rápidamente mientras la ciudad sigue atenta al proceso electoral. Autoridades no han emitido aún un pronunciamiento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/08/2025 18:23

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incendio se registra este domingo, día de jornada electoral, en la zona del cordón ecológico en la capital cruceña. En un video enviado a la redacción de Red Uno, se puede ver una gran cantidad de pastizales siendo consumidos por el fuego, mientras una densa columna de humo se eleva y es visible desde varios edificios de la ciudad.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por la rápida expansión de las llamas y piden la pronta llegada de los bomberos para controlar el incendio. Temen que el fuego llegue a zonas habitadas si no se actúa a tiempo.

Hasta el momento no se conocen las causas del incendio, pero las altas temperaturas y el viento podrían haber contribuido. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD