“Nos fuimos”: Atlético Mineiro partió rumbo a La Paz par jugar con Bolívar

El conjunto brasileño dejó Santa Cruz y se trasladó hacia la altura para disputar el primer partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

17/09/2025 10:33

Santa Cruz, Bolivia.

Atlético Mineiro emprendió vuelo este miércoles por la mañana desde el aeropuerto Viru Viru rumbo a El Alto, antes de dirigirse a La Paz, donde se enfrentará a Bolívar por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo está pactado para las 18:00 en el estadio Hernando Siles.

En sus redes sociales, el club compartió fotografías de la delegación completa en el aeropuerto con el mensaje:

“Nos fuimos. Abordaje completado y la mente en la decisión que se viene en La Paz”. La publicación reflejó la concentración del equipo de cara a un choque clave en sus aspiraciones continentales.

Durante su estadía en Santa Cruz, los brasileños realizaron sesiones de entrenamiento en el complejo de Blooming para adaptarse al clima y ultimar detalles antes del viaje. Ahora, en la altura paceña, deberán medirse ante un Bolívar que buscará hacer respetar su localía.

El árbitro designado para dirigir el compromiso es el peruano Kevin Ortega, juez que ya ha estado en el centro de la polémica en torneos internacionales.

