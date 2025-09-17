TEMAS DE HOY:
Atlético Mineiro se enamora de Santa Cruz y comparte sus rincones turísticos

El club brasileño aprovechó su estadía en Santa Cruz para compartir postales de la ciudad en sus redes sociales, antes de viajar rumbo a La Paz por la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

17/09/2025 9:54

Foto: Redes sociales de Atlético Mineiro.
Santa Cruz.

Atlético Mineiro no solo piensa en el fútbol durante su paso por Bolivia. El equipo brasileño sorprendió a sus seguidores al difundir un video en el que exhibe algunos rincones emblemáticos de Santa Cruz de la Sierra, aprovechando las horas previas al duelo de cuartos de final ante Bolívar por la Copa Sudamericana.

En las imágenes se aprecian espacios tradicionales como la plaza principal, la recova, áreas de artesanía y diferentes monumentos del centro cruceño. La publicación se enmarca en el mes aniversario de la capital oriental y muestra a un Mineiro que se dejó cautivar por el ambiente local antes de emprender viaje hacia los 3.600 metros de altura de La Paz.

El encuentro de ida entre la Academia paceña y el Galo está programado para este miércoles a las 18:00 en el estadio Hernando Siles, donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe en la serie que definirá a un semifinalista del torneo continental.

